Сотрудники СБУ и спецслужбы США разоблачили в Николаеве преступников, которые занимались денежными махинациями с помощью сети Darknet.

Об этом сообщается на странице управления СБ Украины в Николаевской области в Facebook.

Указано, что злоумышленники занимались «отмыванием» денег для международных хакеров и за время своей деятельности легализовали десятки миллионов долларов. Для вывода денег из «тени» организовали масштабную схему — действовали под разными никнеймами в Darknet, подключили подставных лиц и работали через различные финансовые сервисы.

Клиентами преступников были хакеры, которые занимались воровством в сети и хотели вывести эти средства наличными. Воры, взламывающие банковские счета компаний по всему миру, забирали себе их виртуальные деньги. Также преступники изготавливали и продавали флэш-накопители с вирусами, которые взламывали цифровые кошельки жертв и похищали из них криптовалюту.

Группу удалось разоблачить в Николаеве в рамках международного сотрудничества с органами США. Вследствие обысков у злоумышленников правоохранители изъяли компьютерную технику с доказательствами преступлений, вредные программно-аппаратные средства, черновые записи и деньги.

В данный момент информацию анализируют для привлечения к уголовной ответственности всех лиц, в том числе иностранных заказчиков махинаций.

Напомним, СБУ раскрыла растрату бюджетных средств руководством госпредприятия, входящего в структуру Укроборонпрома.