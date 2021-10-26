С 21 по 24 октября в Николаеве прошло мероприятие Mykolaiv Water Hub для специалистов-коммуникационщиков с водоканалов Украины.
Об этом сообщили на странице коммунального предприятия «Николаевводоканал» в Facebook.
Специалисты получали навыки по построению информационных кампаний, работе с проблемными абонентами, навыки по преодолению стрессов.
На открытии гостей приветствовали городской голова Александр Сенкевич и генеральный директор КП «Николаевводоканал» Борис Дуденко.
Предприятие продемонстрировало свои достижения в сфере модернизации инфраструктуры, пригласив участников на очистные сооружения канализации.
«Гости города смогли оценить уже состоявшиеся изменения и услышали о планах, которые уже скоро будут реализованы. Проект реализуется при поддержке украинской диаспоры в Германии», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что украинская диаспора в Германии организовывает учения на базе КП «Николаевводоканал».
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С 21 по 24 октября в Николаеве прошло мероприятие Mykolaiv Water Hub для специалистов-коммуникационщиков с водоканалов Украины.
Об этом сообщили на странице коммунального предприятия «Николаевводоканал» в Facebook.
Специалисты получали навыки по построению информационных кампаний, работе с проблемными абонентами, навыки по преодолению стрессов.
На открытии гостей приветствовали городской голова Александр Сенкевич и генеральный директор КП «Николаевводоканал» Борис Дуденко.
Предприятие продемонстрировало свои достижения в сфере модернизации инфраструктуры, пригласив участников на очистные сооружения канализации.
«Гости города смогли оценить уже состоявшиеся изменения и услышали о планах, которые уже скоро будут реализованы. Проект реализуется при поддержке украинской диаспоры в Германии», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что украинская диаспора в Германии организовывает учения на базе КП «Николаевводоканал».