С 21 по 24 октября в Николаеве прошло мероприятие Mykolaiv Water Hub для специалистов-коммуникационщиков с водоканалов Украины.

Об этом сообщили на странице коммунального предприятия «Николаевводоканал» в Facebook.

Специалисты получали навыки по построению информационных кампаний, работе с проблемными абонентами, навыки по преодолению стрессов.

На открытии гостей приветствовали городской голова Александр Сенкевич и генеральный директор КП «Николаевводоканал» Борис Дуденко.

Предприятие продемонстрировало свои достижения в сфере модернизации инфраструктуры, пригласив участников на очистные сооружения канализации.

«Гости города смогли оценить уже состоявшиеся изменения и услышали о планах, которые уже скоро будут реализованы. Проект реализуется при поддержке украинской диаспоры в Германии», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинская диаспора в Германии организовывает учения на базе КП «Николаевводоканал».