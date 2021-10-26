Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует обсуждать с руководством Республики Молдова вопрос о газовом кризисе.

Об этом информирует Timpul.

В Кремле акцентировали, что не понизят цену на топливо для Кишинева.

— Надо как-то продолжить диалог. Все позиции понятны: позиция российской стороны, «Газпрома», предельно ясна, предельно проста. Это торговая позиция, которая включает определенные скидки. Поэтому, конечно, мы надеемся, что этот разговор так или иначе будет продолжен, — проговорил спикер Путина.

Источники, близкие к российским официальным лицам, которые разговаривали с молдавскими официальными лицами в пятницу, сообщили российской прессе, что российско-молдавские переговоры по поставкам природного газа закончились безрезультатно, поэтому существует высокий риск полного прекращения поставок газа в Молдову после 1 ноября.

Напомним, Молдова впервые за 30 лет независимости приобрела природный газ от альтернативного поставщика, а не у России, поставки осуществят через Украину.