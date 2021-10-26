Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия считает, что 108 технических ошибок при наложении санкций СНБО против «воров в законе» и криминальных авторитетов допустили специально.

Об этом он сказал в эфире программы «Хард з Влащенко» на телеканале «Украина 24», пишут НикВести.

По словам Давида Арахамии, некоторые люди признались, что им предлагали сотни тысяч долларов за допущение ошибок в списке.

— Уже приходят разного рода люди, которые говорят, что им коррумпированные сотрудники правоохранительных органов предлагали от 100 до 300 тысяч долларов мзды за то, чтобы допустить ошибку и они («воры в законе», — прим.) могли спокойно перемещаться за границу и не иметь проблем. Вот и вся история. Просто попродавали этот список. К сожалению, это правда жизни, — сказал Давид Арахамия.

Он считает, что случайных технических ошибок в списке не было вообще.

— Его же кто-то готовил. Это большая группа людей. Случайных ошибок, мне кажется, не было вообще, — добавил он.

Ранее стало известно, что руководство Департамента стратегических расследований Национальной полиции уволили из-за допущенных ошибок при наложении санкций СНБО против «воров в законе» и криминальных авторитетов.

Напомним, что Совет национальной безопасности и обороны вводит специальные санкции к лицам, которые имеют статус «вор в законе».