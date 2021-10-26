Японская принцесса Мако женилась на простолюдине Кее Комуро после нескольких лет отложения свадьбы. Также она утратила свой королевский статус.

Как пишет hromadske, согласно законодательству Японии, женщины из императорской семьи теряют свой статус после брака с мужчиной неблагородного происхождения, а мужчины из императорской семьи статус не теряют. Теперь племянница императора Нарухито стала Мако Комуро.

Принцесса покинула резиденцию своей семьи утром 26 октября. Она несколько раз поклонилась своим родителям — наследному принцу Фумихито и принцессе Кико. Мако также обняла младшую сестру принцессу Како и поклонилась ей. Члены семьи махалли девушке, пока она не исчезла из виду в автомобиле.

29-летняя Мако будет жить в апартаментах в Токио, готовясь к переезду в Нью-Йорк, где Кэй Комуро работает в юридической фирме. У членов императорской семьи нет паспортов, поэтому теперь девушка должна подать заявление на получение документов. Ожидается, что в Соединенные Штаты супруги смогут уехать не раньше следующего месяца.

После женитьбы Мако и Кэй должны были дать пресс-конференцию. Однако впоследствии они решили распространить среди СМИ письменные заявления и ответы на пять избранных вопросов. Это объясняется тем, что бывшая принцесса испытывает тревогу, когда представляет, что ей нужно отвечать на вопросы устно.

Мако и Кэй познакомились в Международном христианском университете в 2012 году. О помолвке официально объявили в 2017 году. Свадьба должна была состояться через год, но женитьбу откладывали из-за заявлений, что у матери жениха финансовые проблемы.

Девушка даже отказалась от выплаты в 1,3 миллиона долларов от японского правительства, которую должна получить за потерю королевского статуса, чтобы ускорить женитьбу.

Мако — не первая японская принцесса, теряющая статус из-за женитьбы. В 2005 году королевский статус потеряла принцесса Саяко, а в 2018-м — принцесса Аяко.

Напомним, что Герцоги Сассекские принц Гарри и его супруга Меган Маркл больше не могут использовать свой королевский титул (Ваше Королевское Высочество).