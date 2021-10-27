Конгресс сенаторов в Бразилии проголосовал за то, чтоб обвинить президента страны Жаира Болсонару в смертях от коронавируса и других преступлениях, связанных с COVID-19. За такое решение проголосовало 7 сенаторов из 11.

Об этом сообщает Associated Press.

Конгресс Бразилии проголосовал за доклад, рекомендующий предъявить президенту Жаиру Болсонару серию уголовных обвинений за действия, которые увеличили второе по величине число погибших от COVID-19 в мире.

Как известно, в Бразилии от коронавируса умерло 600 тысяч человек. Согласно докладу, Жаир Болсонару виновен в девяти преступлениях, включая шарлатанство, подстрекательство к совершению преступлений, нецелевое использование государственных средств и преступления против человечности.

Теперь прокуратура может привлечь Жаира Болсонару к суду. Председатель расследования сенатор Омар Азиз заявил, что доставит его генеральному прокурору в среду утром.

Сам Жаир Болсонару отрицает какие-либо нарушения, заявляя, что расследование сенаторов вызвало у него только критику и презрение.

Напомним, бразильские сенаторы, расследующие действия по борьбе с распространением COVID-19 в Бразилии, удалили из рабочей версии своего отчета рекомендацию обвинить президента Жаира Болсонару в «геноциде и убийствах». Вместо этого он обвиняется в преступлениях против человечности.