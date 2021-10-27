Министерство внутренних дел планирует до конца 2022 года установить систему Custody Records в более чем 200 полицейских участках. Она будет фиксировать на видео ситуацию в отделении и защищать задержанных от злоупотреблений правоохранителей, а полицейских — от незаконных действий задержанных.

Об этом рассказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире программы «Мокрик По Живому» на hromadske.

Он уточнил, что эта система уже действует в четырех областных центрах, однако МВД работает над ее внедрением и в других регионах.

— Это такой электронный офицер, который наблюдает за тобой с самого момента входа в полицейский участок, и до момента выхода из него, – пояснил Евгений Енин.

Также он добавил, что эта система уже позволила за 10 месяцев этого года спасти девять жизней.

Отмечается, что Custody Records должна защищать как полицейского, так и задержанного. Все действия записываются на видеокамеру. Благодаря этому в любое время можно проследить, кто что говорил и поступал. Эта система уже действует в четырех изоляторах временного содержания в Сарнах, Кропивницком, Херсоне и Днепре.

Отсутствие видеонаблюдения может привести к злоупотреблениям среди правоохранителей. Ярким примером является случай в Кагарлыке – местные полицейские подозреваются в изнасиловании и избиении женщины прямо в отделении полиции.

Напомним, что в августе 2020 года в Николаеве заработали платные СИЗО. Сутки в камере будут стоить 452 гривны, неделя – 1 540 гривен, месяц – 3 666 гривен.