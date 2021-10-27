Мэр города Кагул в Молдове постановил перекрыть подачу газа к мемориалу Вечного огня, чтобы напрасно не тратить дорогое топливо.

Об этом информирует Timpul.

Глава региона, в котором находится Кагул, заявил, что эта мера не приведет к значительному сохранению газа.

— Я не думаю, что это будет существенной экономией. Сейчас мы пытаемся найти решения, чтобы снова запустить вечный огонь, — сказал президент района Кагул Марсель Ценуца.

На прошлой неделе в столичном мемориальном комплексе «Вечность» также погасили памятный огонь, а спустя несколько часов он снова зажгли. Решение было принято Минобороны, в котором говорилось, что из-за низкого давления и ветра, который мог погасить пламя, существует риск утечки газа.

После того, как люди раскритиковали жест властей, пламя было снова зажжено, и премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилина заявила, что прекращение подачи природного газа было технической ошибкой.

Напомним, Молдова впервые за 30 лет независимости приобрела природный газ от альтернативного поставщика, а не у России.