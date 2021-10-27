Министр внутренних дел Денис Монастырский считает, что в Украине низкий уровень культуры обращения с оружием.

Свои рекомендации по этому вопросу он опубликовал в Facebook.

Министр убежден, что владеть оружием на должном уровне должен уметь даже рядовой гражданин.

— Восьмой год Украина находится в состоянии войны, поэтому уровень культуры обращения с оружием должен расти и иметь высокое внимание в обществе, — акцентировал Денис Монастырский.

И добавил, что для этих целей в стране нужно строить больше тиров.

— Я считаю, что такие чемпионаты должны быть в каждом областном центре, потому что они закаляют и воспитывают лучшие профессиональные черты. Также навыки практической стрельбы следует повышать и среди гражданского населения, расширяя сети тиров, — отметил Денис Монастырский.

Глава ведомства объяснил, что навыки ведения огня пригодятся для формирования новой территориальной обороны в соответствии с законом «Об основах национального сопротивления».

— Человек, занимающийся стрельбой, должен доверять оружию, которое он держит в руках. И, несомненно, верить в себя. Общество, доверившее Министерству внутренних дел оружие, должно верить правоохранителям, чувствовать безопасность и защищенность, — написал глава МВД Украины.

Напомним, Верховная Рада приняла закон №5557 «Об основах национального сопротивления».