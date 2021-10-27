Energocom, управляемый госструктурами Молдовы, объявил тендер на поставку полутора миллионов кубометров газа.

Об этом сообщили в компании.

Победитель контракта обязуется поставить все топливо уже до завтра, 28 октября. Цена договора не прописывается, однако на похожие сделки по миллиону кубометров уже соглашались голландская Vitol и польская PGNiG.

Такой стремительный поиск альтернативных источников топлива Молдовы связан с тем, что российский «Газпром» в течении 30 лет поставлял газ для Кишинева, однако с окончанием долгосрочного контракта взвинтил цены, на которые бюджет небольшой европейской страны пойти не может (в октябре цена за тысячу кубометров газа достигала $790, хотя еще в сентября стояла на отметке в $550).

Напомним, молдавская делегация в Москве не смогла договориться об условиях продления контракта о поставках газа с российским госконцерном «Газпром».