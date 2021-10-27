В Николаевской области стартовало восстановление автомобильной дороги М-13 «Кропивницкий-Платоновое» в направлении на город Кишинев.

Об этом сообщается на странице Службы автодорог Николаевской области в Facebook.

Первый участок ремонта имеет протяженность 23 километра, он начинается с границы с Кировоградской областью и заканчивается на пересечении с национальной дорогой Н-24 «Благовещенское-Николаев».

— Дорога М-13 была построена в 60-е годы прошлого века и с тех пор ни разу основательно не ремонтировалась. Бетонные плиты за полвека претерпели значительные деформации, местами полностью разрушены и вздыблены. Водители неоднократно жаловались на катастрофическое состояние покрытия и изуродованные колеса, — сказано в тексте публикации.

Работники подрядной организации «Автострада» уже начали на объекте подготовительные работы и разборку разрушенных бетонных плит. Согласно проекту в ходе ремонта старое бетонное покрытие заменят асфальтобетоном.

В перспективе все 85 километров дороги М-13 в Николаевской области капитально отремонтируют.

Напомним, в поселке Веселиново после акции протеста и перекрытия Р-55 дорожники приступили к ремонту асфальтного покрытия.