Видеоблогер Олег Мудрак назвал «шайкой коррупционеров» директора Департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции мэрии Николаева Александра Ермолаева и главу администрации Центрального района города Александра Березу.

Об этом идет речь в новом выпуске его видеоблога «Непрозорро» на YоuTube.

Свои слова Олег Мудрак аргументировал тем, что Андрей Ермолаев и Александр Береза якобы действуют в сговоре, поскольку чиновник антикоррупционного департамента не замечает явные нарушения в работе последнего.

— Мы видим яркую шайку двух коррупционеров — Ермолаева и Березы, которые хвалят друг друга, выступая на сессии и защищая. Береза, выйди на вверенный тебе Центральный район города Николаева, который засрат, как за последние 10 лет никогда не был засрат Николаев. Листва не убрана с прошлого года. Уже эта листва — еще не убирается. Где масса свалок (в Центральном районе, — прим.), где растрачен бюджет администрации, где десятки раз доказано, что торги выигрывают одни и те же друзья с одними и теми же фамилиями. Вот тут Ермолаев и должен был выступить инициатором первого расследования по Березе, и показать: «Вот я — антикоррупционер! Вот я — эффективный!». Но, как видим, происходит то, что происходит, — заявил Олег Мудрак.

Олег Мудрак также убежден, что члены временной комиссии, которая была создана на прошлой сессии Николаевского горсовета 21 октября, найдут нарушения и доказательства неэффективности Департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции.

— У меня просьба к Александру Медведеву, Елене Киселевой, которые будут работать в этой комиссии и найдут то, что я уже видел, знаю, — пусть они сами в этом убедятся. Ну, раз Ермолаев занимается у нас очисткой (об этом в своем выступлении на сессии сказал Александр Береза, — прим.), то давайте, как у Булгакова в «Собачьем сердце». Александр Эльевич, Елена Васильевна, создайте ему подотдел очистки, который в этом произведении возглавлял Шариков, и мы посмотрим, насколько он лучше, хуже, а может быть такой же, — сказал Олег Мудрак.

Напомним, летом Елена Киселева заявила, что Департамент внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета не оправдал своего создания.

Ранее директор Департамента внутреннего финконтроля и противодействия коррупции Андрей Ермолаев прокомментировал отчет Госаудитслужбы, в котором указываются многомиллионные траты на содержание исполнительных органов Николаевского горсовета.