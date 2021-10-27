В четверг, 28 октября, состоится очередной выпуск политического ток-шоу «Битва за місто».

В этот раз гостями программы станут: народный депутат от «Слуги народа», член парламентского комитета по вопросам бюджета Александр Пасичный, глава Николаевской ОГА Виталий Ким, депутат горсовета от «Пропозиції», глава бюджетной комиссии Федор Панченко, глава фракции «Пропозиція» в горсовете Анна Ременникова, депутат областного совета от «ОПЗЖ» Татьяна Демченко, глава фракции «Европейская солидарность» в горсовете Елена Киселева.

— Итоги уходящего года и планы на следующий. Бюджет-2022: государственный, областной и городской. Хватит ли ресурсов и денег, чтоб эффективно ответить на вызовы нашего сложного времени? Проблемы, связанные со стартом отопительного сезона и, конечно, готовность к очередной волне COVID-19 и «кислородное голодание», которое уже добралось и до Николаевской области, — рассказал автор и ведущий программы, главный редактор НикВести Олег Деренюга.

Запись пройдет в помещении городского пространства *8 ПРИЧАЛ. С учетом ограничений красной зоны карантина, необходимо иметь ПЦР-тест либо подтверждение вакцинации.

Начало в 17:00. Посмотреть программу можно в YouTube НикВести, на телеканалах МАРТ и НИС-ТВ. Чтобы не пропустить, подписывайтесь на Telegram НикВести.

Прыдыдущий эфир программы состоялся 30 июня. Гости обсуждали выполнение предвыборных обещаний.