Российские военные начали следить за американским эсминцем USS Porter после того, как корабль вошел в акваторию Черного моря.

Об этом сообщает ТАСС.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца с управляемым ракетным оружием Porter ВМС США, который зашел в акваторию Черного моря 30 октября», — говорится в сообщении.

Американский эсминец отправился к Черному морю для совместных учений с партнерами по НАТО.

Напомним, Пентагон оказывает Украине помощь летальным оружием оборонного характера для защиты от российской агрессии. США призывают союзников и партнеров снять ограничения для ее вооруженной поддержки.