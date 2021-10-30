Российские военные начали следить за американским эсминцем USS Porter после того, как корабль вошел в акваторию Черного моря.
Об этом сообщает ТАСС.
«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца с управляемым ракетным оружием Porter ВМС США, который зашел в акваторию Черного моря 30 октября», — говорится в сообщении.
Американский эсминец отправился к Черному морю для совместных учений с партнерами по НАТО.
Напомним, Пентагон оказывает Украине помощь летальным оружием оборонного характера для защиты от российской агрессии. США призывают союзников и партнеров снять ограничения для ее вооруженной поддержки.
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Российские военные начали следить за американским эсминцем USS Porter после того, как корабль вошел в акваторию Черного моря.
Об этом сообщает ТАСС.
«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца с управляемым ракетным оружием Porter ВМС США, который зашел в акваторию Черного моря 30 октября», — говорится в сообщении.
Американский эсминец отправился к Черному морю для совместных учений с партнерами по НАТО.
Напомним, Пентагон оказывает Украине помощь летальным оружием оборонного характера для защиты от российской агрессии. США призывают союзников и партнеров снять ограничения для ее вооруженной поддержки.
|
Ситуація зі свободою слова в Миколаєві: депутати проти журналістівКатерина Середа
|
Стартує прийом пропозицій на нагородження ювілейною відзнакою «Юрист року Миколаївщини» 2021р.Максим Коваль
|
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