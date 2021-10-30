Министерство иностранных дел отреагировало на заявление Польши о «дискриминации» поляков в Украине. В ведомстве считают, что такие утверждения являются некорректными и не отражают реальные дружеские отношения обеих стран.

Об этом РБК-Украина сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

— Категорически отвергаем утверждения заместителя министра иностранных дел Польши Шимона Шинковского вель Сенка о якобы «дискриминации» поляков в Украине, — заявил Олег Николенко.

По его словам, использование Польшей подобных утверждений относительно положения польского сообщества в Украине является по меньшей мере некорректным, вводит в заблуждение наши общества и не отражает реальное состояние дружественных и партнерских отношений стран.

— Удивлены, что это заявление прозвучало на следующий день после успешного заседания в Варшаве консультационной комиссии по вопросам удовлетворения образовательных потребностей представителей украинского меньшинства в Польше и польского меньшинства в Украине. Комиссия подтвердила взаимопонимание и обоюдную открытость к конструктивному диалогу, — отметил Олег Николенко.

В МИД призвали польскую сторону воздерживаться от «политических оценок, которые диссонируют с реальными намерениями и шагами сторон» для укрепления партнерства Украины и Польши в различных сферах.

Напомним, недавно заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский заявил, что в Украине подвергаются дискриминации их граждане. По его словам, этому предшествуют объективные и субъективные факторы.