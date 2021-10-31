Нижняя палата польского парламента во время голосования в пятницу проголосовала за спецзакон относительно строительства хорошо оборудованного заграждения на внешней границе Польши с ЕС (линия границы с Беларусью, Россией и Украиной).

Депутаты Сейма отвергли большинство поправок Сената РП, голосовавшего за строительство заграждения в прошлую среду, 27 октября, передает корреспондент Укринформа.

В частности, Сейм не поддержал поправки Верхней палаты польского парламента относительно периодических отчетов в парламенте о ходе строительства заграждения, применения по этой инвестиции обязательных тендерных процедур или участия парламентариев в группе по реализации инвестиции в качестве наблюдателей.

Как известно, спецзаконом предусматривается строительство современного высокого заграждения, оборудованного системами видеомониторинга и фиксации движения стоимостью более 1,6 млрд злотых (более 400 миллионов долларов). Реализация проекта будет проходить вне тендерных процедур в ускоренном режиме.

Как сообщил глава МВД Польши Мариуш Каминский, средства на строительство заграждения уже зарезервированы в бюджете страны. В рамках реализации инвестиции Польша изучает мировой опыт строительства заграждений, в том числе США и Греции. По его словам, ожидается, что строительство «стены» завершится в первом полугодии следующего года.

Как сообщалось, Польша в начале сентября ввела чрезвычайное положение в населенных пунктах вблизи границы с Беларусью, которое, по состоянию на сегодняшний день, будет действовать до конца ноября. Варшава также развернула на границе с РБ заграждение из колючей проволоки. Впрочем, польские пограничники неоднократно фиксировали, как нелегальные мигранты уничтожают заграждение, иногда при пассивной поддержке белорусских служб.

Ежедневно польско-белорусскую границу пытается пересечь несколько сотен нелегальных мигрантов с Ближнего Востока и стран Африки. Варшава обвиняет Минск в сознательном создании миграционного давления на общей границе в рамках гибридных действий против Польши и ЕС.