Россия передала лидерам Франции, Германии и Украины предложения по встрече в нормандском формате. Сейчас ожидается от них реакция.
Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в программе «Москва. Кремль. Путин», сообщает РБК-Украина.
— Мы смысл видим не в каком-то мероприятии, а в его содержательном наполнении. Наши предложения о том, как можно было бы содержательно подготовить контакт в нормандском формате, — не важно, на каком уровне — мы передали нашим коллегам, ожидаем от них реакции. Потому что, когда они говорят, что «нужно скорее встречаться», они нам свое видение ожидаемых результатов до сих пор не передавали, — заявил Сергей Лавров.
Ранее президент Украині Владимир Зеленский заявил, что переговоры в нормандском формате тормозит единственная сторона, подразумевая Россию.
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Россия передала лидерам Франции, Германии и Украины предложения по встрече в нормандском формате. Сейчас ожидается от них реакция.
Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в программе «Москва. Кремль. Путин», сообщает РБК-Украина.
— Мы смысл видим не в каком-то мероприятии, а в его содержательном наполнении. Наши предложения о том, как можно было бы содержательно подготовить контакт в нормандском формате, — не важно, на каком уровне — мы передали нашим коллегам, ожидаем от них реакции. Потому что, когда они говорят, что «нужно скорее встречаться», они нам свое видение ожидаемых результатов до сих пор не передавали, — заявил Сергей Лавров.
Ранее президент Украині Владимир Зеленский заявил, что переговоры в нормандском формате тормозит единственная сторона, подразумевая Россию.
|
Ситуація зі свободою слова в Миколаєві: депутати проти журналістівКатерина Середа
|
Стартує прийом пропозицій на нагородження ювілейною відзнакою «Юрист року Миколаївщини» 2021р.Максим Коваль
|
Голобородько виявився Скоробагатьком, непохитність українського народу та що Сєнкевичу робити з депутатами?Станислав Мартиросов