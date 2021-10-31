Россия передала лидерам Франции, Германии и Украины предложения по встрече в нормандском формате. Сейчас ожидается от них реакция.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в программе «Москва. Кремль. Путин», сообщает РБК-Украина.

— Мы смысл видим не в каком-то мероприятии, а в его содержательном наполнении. Наши предложения о том, как можно было бы содержательно подготовить контакт в нормандском формате, — не важно, на каком уровне — мы передали нашим коллегам, ожидаем от них реакции. Потому что, когда они говорят, что «нужно скорее встречаться», они нам свое видение ожидаемых результатов до сих пор не передавали, — заявил Сергей Лавров.

Ранее президент Украині Владимир Зеленский заявил, что переговоры в нормандском формате тормозит единственная сторона, подразумевая Россию.