В Николаеве на улице Чайковского, 28 начались работы по капитальному ремонту внутриквартальных проездов.

Проект реализуется за счет городского бюджетаа, его инициатором является депутат городского совета от партии «Слуга Народа» Рамиль Агабеков, сообщает пресс-служба политсилы.

— Как я и обещал, в этом году будет проведен капитальный ремонт асфальтового покрытия по данному адресу. Вблизи находится школа № 28 и немало социальных объектов. Каждый день через эти дворы проходит и проезжает множество людей, более 30 лет не видевших нормальных дорог, — прокомментировал депутат.

Общая сумма капремонта объектов по улице Чайковского составляет более 1 миллиона 300 тысяч гривен.

По информации пресс-службы Николаевской областной организации политической партии «Слуга Народа».