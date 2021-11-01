Депутаты Еланецкого поселкового совета поддержали на сессии предложение от «Нашего края» обратиться в Верховную Раду и Кабмин с требованием дать возможность громадам закупать украинский газ собственной добычи для нужд населения и бюджетных учреждений по себестоимости +30% рентабельности.

Об этом информируют в пресс-службе политсилы.

В партии убеждены, что только таким образом громады могут установить социально обоснованные тарифы.

— У нас практически вся громада газифицирована. Объекты социальной сферы отапливаются с помощью газа. Только несколько объектов переведены на альтернативное отопление. Так что закупки газа по умеренной цене дали бы возможность громадам сэкономить средства, заранее планировать отопительный сезон и гарантировать жителям предоставление своевременной и качественной услуги, — рассказывает глава фракции партии «Наш край» в Еланецком поселковом совете Людмила Присяжнюк.

Что касается отопительного сезона, то его в громаде только планируют начать.

— В этом году полный беспорядок с подготовкой к отопительному сезону со стороны государства: турбулентность по стоимости газа, несвоевременность доведения тарифов для объектов бюджетной сферы. Все это привело к затягиванию начала отопительного сезона. Есть опасения и по поводу финансовой возможности громады потянуть отопительный период на исключительно собственном бюджете, поскольку тариф все равно выше прошлогоднего, — комментирует ситуацию Людмила Присяжнюк.

Также в обращении депутаты акцентировали внимание на необходимости расширить финансирование программы субсидий за коммунальные услуги на 40%, чтобы получить государственную помощь смогли все нуждающиеся. Кабинету министров необходимо ввести действенный механизм компенсации из государственного бюджета расходов местных бюджетов, связанных с тарифами на отопление. Верховной Раде – безотлагательно рассмотреть проект закона относительно изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предотвращение возникновения и распространения COVID-19 в части введения моратория на отключение должников от услуг ЖКХ в период карантина.

— Мы надеемся, что голос громад будет услышан и мнение людей будет учтено центральной властью. Если этого не произойдет, громады окажутся на грани выживания, бюджеты не выдержат натиска тарифов, — отметила Людмила Присяжнюк.

Напомним, при поддержке партии «Наш край» в Снигиревской объединенной громаде стартовал долгосрочный проект по восстановлению уличного освещения с использованием солнечной энергии.