Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что из-за запуска газопровода Северный поток-2 Украина становится более подверженной «российскому вторжению».

Об этом он сказал в интервью Financial Times.

По словам Витренко, на данный момент, наличие транзита является сдерживающим фактором.

— Если не будет физического транзита через Украину, это увеличивает шансы полномасштабной войны между Россией и Украиной со всеми ее последствиями, — заявил глава Юрий Витренко.

При этом Юрий Витренко отметил, что уступки РФ на переговорах о новом газовом контракте с Молдовой являются основаниями для санкций против «Северного потока-2».

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что в Украине откачивают из подземных хранилищ газ, предназначенный для европейских покупателей.