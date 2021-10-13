Президент России Владимир Путин заявил, что в Украине откачивают из подземных хранилищ газа, предназначенного для европейских покупателей.

Об этом он сказал на пленарном заседании Российской энергетической недели, пишет Украинская Правда.

— Кризис энергетический из-за чего начался в 2008 году с Украиной? Мы требовали, чтобы нам газ наш отдали — не отдают, они уже сами начали его потреблять. Сейчас уже идут... там некоторые безответственные политики в Украине говорят, что надо бы национализировать этот газ, находящийся в подземных хранилищах Украины, который им не принадлежит. И че мы сейчас наблюдаем? Началась постепенная откачка из подземных хранилищ газа в Украине этими операторами частными, в том числе иностранными операторами, — сказал Владимир Путин.

При этом он заявил, что Россия готова увеличивать поставки газа — но нужно, чтобы были соответствующие заявки.

Вместе с тем он добавил, что увеличение поставок может быть опасно. По словам Владимира Путина, «изношенность ГТС Украины составляет где-то 80-85%, для того чтобы сохранять или увеличивать прокачку, нужно привести эту систему в нормальное состояние», потому что если труба «лопнет», то Европа останется без этого маршрута.

Напомним, российский «Газпром» намерен пустить природный газ через трубопровод «Северный поток - 2» с началом следующего месяца.

Ранее также сообщалось, что правительство Германии не может сразу отказаться от российского газопровода «Северный поток — 2» из-за риска судебных исков о возмещении ущерба.