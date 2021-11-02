У народного депутата Виктора Медведчука закончился домашний арест по первому делу о госизмене и разграблении национальных ресурсов в Черном море. Так, истек максимальный срок меры пресечения сроком в 6 месяцев, поэтому прокуроры будут просить о личном обязательстве.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.
Там отметили, что сейчас это единственная мера пресечения, о которой может ходатайствовать сторона обвинения. 2 ноября Печерский районный суд Киева должен рассмотреть это ходатайство.
На Виктора Медведчука будут просить возложить такие обязанности:
Напомним, президент Владимир Зеленский считает, что лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко и один из основателей «ОПЗЖ» Виктор Медвечук, который был участником ТКГ и вел переговоры с сепаратистами, зарабатывали на войне.
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У народного депутата Виктора Медведчука закончился домашний арест по первому делу о госизмене и разграблении национальных ресурсов в Черном море. Так, истек максимальный срок меры пресечения сроком в 6 месяцев, поэтому прокуроры будут просить о личном обязательстве.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.
Там отметили, что сейчас это единственная мера пресечения, о которой может ходатайствовать сторона обвинения. 2 ноября Печерский районный суд Киева должен рассмотреть это ходатайство.
На Виктора Медведчука будут просить возложить такие обязанности:
Напомним, президент Владимир Зеленский считает, что лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко и один из основателей «ОПЗЖ» Виктор Медвечук, который был участником ТКГ и вел переговоры с сепаратистами, зарабатывали на войне.