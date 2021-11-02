У народного депутата Виктора Медведчука закончился домашний арест по первому делу о госизмене и разграблении национальных ресурсов в Черном море. Так, истек максимальный срок меры пресечения сроком в 6 месяцев, поэтому прокуроры будут просить о личном обязательстве.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Там отметили, что сейчас это единственная мера пресечения, о которой может ходатайствовать сторона обвинения. 2 ноября Печерский районный суд Киева должен рассмотреть это ходатайство.

На Виктора Медведчука будут просить возложить такие обязанности:

прибывать по каждому требованию органа досудебного расследования, прокурора или суда;

не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда;

сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или места работы;

воздерживаться от общения с подозреваемыми, свидетелями в соответствии со списком, определенным следователем или прокурором;

сдать в орган досудебного расследования свои паспорта для выезда за границу и другие документы, которые дают ему право на выезд из Украины и въезд в Украину;

носить электронное средство контроля.

Напомним, президент Владимир Зеленский считает, что лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко и один из основателей «ОПЗЖ» Виктор Медвечук, который был участником ТКГ и вел переговоры с сепаратистами, зарабатывали на войне.