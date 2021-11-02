Власти Турции на 47% повысили регулируемый тариф на топливо, продаваемое оператором системы передачи BOTAS газовым электростанциям.

Об этом накануне сообщила аналитическая компания ICIS, передает Корреспондент.

Указано, что тариф на ноябрь в настоящее время составляет 4 тысячи турецких лир за тысячу кубометров (33,30 евро за мегаватт-час или 405 долларов за тысячу кубометров). Однако это все же на 30 евро за мегаватт-час ниже аналогичных цен в европейских хабах.

Решение Анкары обусловлено нехваткой энергоносителей на фоне растущего спроса, который достигнет рекордных в 2021 году 60 млрд кубометров.

Четыре рыночных источника сообщили, что в Турции наблюдается дефицит российских поставок газа в 25 млн кубометров в день из-за продолжающихся разногласий по поводу выплаты Газпрому суммы по арбитражному решению.

BOTAS уже ведет переговоры с крупными промышленными предприятиями и электростанциями о сокращении потребления в случае дальнейшего роста спроса. Ожидается, что потребление будет расти в холодные месяцы.

Даже если BOTAS сможет обеспечивать больше поставок сжиженного природного газа (СПГ) через свои северные терминалы, компании все равно может понадобиться российский трубопроводный газ для поддержки давления в системе в районе Стамбула с высоким потреблением.

Напомним, количество стран, в которые экспортируются турецкие ударные БПЛА Bayraktar TB2, увеличилось до 13, компания планирует в дальнейшем расширить экспорт.