Следственный комитет Беларуси был навсегда удален с Youtube в соответствии с ограничениями США.

Об этом информирует Хартия 97.

Попытавшись посмотреть видео СК пользователь столкнется с плашкой, что аккаунт «заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube», на канал было подписано 23 тысячи человек.

Еще три месяца назад США ввели санкции против белорусских ведомств и чиновников в наказание за репрессии против демократии и мирного протеста. В список попали СК Беларуси, Национальный Олимпийский комитет и ключевые предприятия: «Беларуськалий», «Белнефтегаз», «Белказтранс» и «Новая нефтяная компания Восток»

Под вечную блокировку попала и почта официального ведомства.

Напомним, в том же августе Великобритания ввела пакет торговых, финансовых и авиационных санкций против Беларуси в ответ на продолжающийся подрыв демократии и нарушения прав человека режимом Александра Лукашенко.