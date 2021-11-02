За первый день действия строгих карантинных ограничений 1 ноября в Киеве правоохранители провели 726 проверок по соблюдению противоэпидемических мер.

Как сообщила пресс-служба полиции столицы, всего проверили 482 единицы общественного транспорта и 244 объекта хозяйственной деятельности.

Из-за отсутствия COVID-документов в транспорте составили 20 протоколов, на объектах хозяйствования – 18.

За несоблюдение масочного режима правоохранители вынесли в общей сложности 234 админпостановления.

При отсутствии необходимых COVID-документов правоохранители составляют админпротоколы о нарушении правил карантина. Их далее направляют в суд, а нарушителю грозит от 17 до 34 тысяч гривен штрафа.

Напомним, что главных врачей городских больниц Николаева будут отстранять от занимаемой должности в случае, если в соответствующем медучреждении будет зафиксирован факт выдачи поддельного сертификата о вакцинации.