Необходимости в выделении дополнительных средств на борьбу с эпидемией COVID-19 в Украине на текущий момент нет.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

— На сегодня ключевое задание – это установка кислородных станций, мы на это выделили 400 млн грн, плюс еще дополнительные субвенции для трех областей. По данным Министерства здравоохранения, этого на сегодня достаточно, нужно просто качественно и оперативно инвестировать эти средства, – сказал Денис Шмыгаль на брифинге по итогам рабочей поездки в Запорожскую область во вторник, отвечая на вопрос, есть ли необходимость перераспределить часть денег с программы «Большого строительства» на борьбу с пандемией.

Премьер также добавил, что в спецфонде госбюджета будет еще 800 миллионов гривен для борьбы с COVID-19.

— Дополнительных средств по данным Министерства здравоохранения не нужно, – подчеркнул Денис Шмыгаль.

Напомним, депутат Николаевского городского совета от партии «Европейская солидарность» Елена Киселева считает, что власть проводит недостаточную информационную кампанию среди населения о необходимости вакцинироваться.