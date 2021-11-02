Во вторник днем, 2 ноября, в отделении «Новой почты» № 2 по улице Мореходной в Николаеве возник конфликт из-за очереди, в ходе которого неизвестный жестоко избил мужчину и женщину.

Как пишут «Новости-N», очевидцы происшествия рассказали, что в отделении почты возникла небольшая очередь.

Вошедший в помещение мужчина кавказкой внешности попытался получить свою посылку, не ожидая, пока обслужат других посетителей. Ему сделали замечание, на которое мужчина ответил грубо. Разгорелся конфликт, в ходе которого неизвестный монтировкой жестоко избил стоявших в очереди мужчину и женщину. Как выяснилось впоследствии, это были муж и жена. Более того, в ходе конфликта неизвестный достал пистолет и угрожал им всем находящимся в помещении. До стрельбы, правда, дело не дошло. Постепенно конфликт переместился из помещения на улицу.

Увидев, что избитые им мужчина и женщина получили серьезные травмы, неизвестный сел в свой автомобиль Toyota Land Cruiser Prado и спешно покинул место происшествия.

Сотрудники «Новой почты», увидев разгоревшийся конфликт, вызвали частную службу охраны и полицию, однако когда и те, и другие приехали – нападавший успел скрыться. Избитых супругов с места происшествия увезла скорая помощь.

На место прибыла следственно-оперативная группа Заводского райотдела полиции. В настоящее время правоохранители уже установили личность нападавшего и ведут его розыск.

Напомним, что жители Николаева толпой выломали дверь в секонд-хэнд, пытаясь попасть на завоз товара.