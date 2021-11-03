Производство по делу об отстранении от должности судьи Конституционного суда Александра Тупицкого приостановил Кассационный админсуд в составе Верховного Суда.

Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

— 2 ноября суд продолжил рассмотрение дела № 9901/43/21 по иску Александра Тупицкого об обжаловании указа президента от 29 декабря 2020 года № 607/2020 «Об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины» (об отстранении от должности судьи сроком на два месяца) с момента его принятия, — говорится в сообщении.

Сообщается, что коллегия судей заслушала ходатайство представителя ответчика о приостановлении производства по делу до разрешения Конституционным Судом дела по конституционному представлению 49 народных депутатов Украины о соответствии Конституции Украины.

В результате Верховный Суд удовлетворил ходатайство представителя ответчика и приостановил производство по данному делу до вступления в законную силу решения Конституционного Суда Украины по делу № 1-4/2021(133/21).

Напомним, ранее Верховный суд признал недействительным указ президента Владимира Зеленского об увольнении судьи Конституционного Суда Александра Тупицкого.