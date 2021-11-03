Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон с Пекином ведет соперничество. В то же время Штаты не хотят разжигать конфликт.

Об этом сообщает BBC.

Байден заявил о намерении обсудить это на предстоящих переговорах с лидером КНР Си Цзиньпином.

— О предстоящих переговорах с ним в виртуальном формате, точная дата которых пока не установлена, я хочу, чтобы не было недоразумения: это соперничество, а не конфликт, — заявил Джо Байден.

Американский лидер отметил, что говорил Си Цзиньпином о желании Вашингтона, чтобы Пекин «играл по правилам». Он резюмировал, что США и Китаю нужно избежать « непреднамеренного» конфликта.

Напомним, ранее в октябре президент США Джозеф Байден обсудил с президентом Китая Си Цзиньпином ситуацию с Тайванем. По его словам, китайский лидер согласился соблюдать Тайваньское соглашение.