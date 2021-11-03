Депутатский корпус Николаевского горсовета нового созыва пока не наработал тех результатов, которыми могли бы гордиться избиратели. Первый год каденции ушел на ознакомление депутатов с механизмами взаимодействия с исполнительной властью.

Об этом в эфире программы «Диалог» на телеканале МАРТ заявила глава фракции «Европейской солидарности» в Николаевском горсовете Елена Киселева.

Она также призналась, что большая часть депутатского корпуса состоит из «почти некомпетентных, либо слабо компетентных» депутатов.

— Этому городскому совету за год особенно нечем порадовать своих избирателей. Мне кажется, в этом году монополия принадлежала исключительно исполнительным органам власти. Состав депутатского корпуса изменился. Депутаты пришли либо почти некомпетентные, либо слабо компетентные, пусть никто из коллег на меня не обижается за такой вывод. Но, этот год пошел на ознакомление депутатского корпуса с механизмами взаимодействия с исполнительными органами. Состоянием на сегодня я констатирую особенность — в неравной битве пока побеждают исполнительные органы, — заявила Елена Киселева.

Отдельно Елена Киселева отметила, что сегодня исполнительная власть в Николаеве (мэрия, — прим.) имеет необоснованно большую численность штата, является «очень аморфной и неповоротливой».

— Сегодня выполняются определенные синхронные отработки органов центральной власти. Однако, можно ли их назвать такими, что улучшат или сделают безопасной жизнь наших горожан — я бы так не сказала. По моему мнению, сегодня органы исполнительной власти очень большие по штату, очень аморфные и неповоротливые. Они проедают много ресурса из местного бюджета. Это мое личное мнение, которое поддерживают большее количество коллег, чем годом ранее, — считает Елена Киселева.

Напомним, ранее Елена Киселева заявляла, что численность чиновников мэрии можно сократить без потери функционала.