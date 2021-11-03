|Скорость ветра:
|3.6 м/с
|Восход солнца:
|06:37
|Заход солнца:
|16:33
|Температура завтра:
|+14 C°
|Скорость ветра:
|2.9 м/с
|Восход солнца:
|06:51
|Заход солнца:
|16:31
|Температура завтра:
|+12 C°
Новые власти Афганистана питают неприязнь к иностранной валюте, и запретили ею рассчитываться в стране.
Об этом передает Al Jazeera.
Протекционистскую меру мотивировали «национальными интересами».
— Экономическая ситуация в стране и национальные интересы требуют, чтобы при расчетах все афганцы использовали национальную валюту — афгани, — заявил представитель правительства Афганистана Забиулла Муджахид.
Политик добавил, что с мелким бизнесом и предпринимателями провели инструктаж о важности рассчета местной валютой, а готовых принимать иностранную валюту ждет суровая кара.
До свежего запрета в Афганистане активно ходили зарубежные деньги: доллары США возле столицы и центральных регионов, а на границе с Пакистаном были широко распространены пакистанкие рупии.
Напомним, Махджабин Хакими, молодая звезда кабульского волейбольного клуба, была казнена джихадистами.
|
Зе-пустышки: как легко навешать лапши на уши николаевцам на ₴4,7 миллиардаАртем Ильюк
|
Країна мрійСтанислав Мартиросов
|
Ситуація зі свободою слова в Миколаєві: депутати проти журналістівКатерина Середа
Новые власти Афганистана питают неприязнь к иностранной валюте, и запретили ею рассчитываться в стране.
Об этом передает Al Jazeera.
Протекционистскую меру мотивировали «национальными интересами».
— Экономическая ситуация в стране и национальные интересы требуют, чтобы при расчетах все афганцы использовали национальную валюту — афгани, — заявил представитель правительства Афганистана Забиулла Муджахид.
Политик добавил, что с мелким бизнесом и предпринимателями провели инструктаж о важности рассчета местной валютой, а готовых принимать иностранную валюту ждет суровая кара.
До свежего запрета в Афганистане активно ходили зарубежные деньги: доллары США возле столицы и центральных регионов, а на границе с Пакистаном были широко распространены пакистанкие рупии.
Напомним, Махджабин Хакими, молодая звезда кабульского волейбольного клуба, была казнена джихадистами.