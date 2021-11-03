Новые власти Афганистана питают неприязнь к иностранной валюте, и запретили ею рассчитываться в стране.

Об этом передает Al Jazeera.

Протекционистскую меру мотивировали «национальными интересами».

— Экономическая ситуация в стране и национальные интересы требуют, чтобы при расчетах все афганцы использовали национальную валюту — афгани, — заявил представитель правительства Афганистана Забиулла Муджахид.

Политик добавил, что с мелким бизнесом и предпринимателями провели инструктаж о важности рассчета местной валютой, а готовых принимать иностранную валюту ждет суровая кара.

До свежего запрета в Афганистане активно ходили зарубежные деньги: доллары США возле столицы и центральных регионов, а на границе с Пакистаном были широко распространены пакистанкие рупии.

Напомним, Махджабин Хакими, молодая звезда кабульского волейбольного клуба, была казнена джихадистами.