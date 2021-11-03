Глава фракции «Слуга народа» в Николаевской городском совете Татьяна Домбровская считает, что найденные инспекторами Госпотребслужбы нарушения санитарных норм в школьных пищеблоках города – показатель неэффективной работы КОПа.
Об этом депутат написала на своей странице в Facebook, обнародовав соответствующие результаты проверки.
— Тема питания детей в школах и детских садах касается напрямую практически каждого жителя нашего города. Меня заинтересовал отчет о результатах государственного финансового аудита бюджета Николаева и главного управления Госпотребслужбы, – написала Татьяна Домбровская.
Согласно данным отчета, в городской собственности находится 146 образовательных учреждений, из которых 68 объектов – школы 78 – детские сады.
Татьяна Домбровская указала, что услуги по организации питания в детских садах и школах Николаева заказывает управление образования городского совета, в предоставляет услуги – коммунальное предприятие по организации питания в учебных учреждениях Николаева. После этого депутат привела.
Далее депутат привела «основные провалы в обеспечении детского питания» согласно результатам отчета,в частности:
Ранее лидер фракции «Слуга народа» в Николаевском горсовете Татьяна Домбровская выразила мнение, что руководитель коммунального предприятия по организации питания в учреждениях образования города не справился со своими обязанностями.
Напомним, директор «Союза потребителей Украины» Максим Несмиянов наведался на кухню одной из николаевских школ и детского сада. Он обнаружил гнилую свеклу, проросший картофель, квашенные огурцы с переклеенным сроком годности.
На инцидент отреагировала Татьяна Домбровская. На своей странице в Facebook она написала, что директора коммунального предприятия по организации питания в учебных заведениях Виктора Васильева ждут с докладом на комиссию по вопросам регламента, законности, антикоррупционной политики.
|
Зе-пустышки: как легко навешать лапши на уши николаевцам на ₴4,7 миллиардаАртем Ильюк
|
Країна мрійСтанислав Мартиросов
|
Ситуація зі свободою слова в Миколаєві: депутати проти журналістівКатерина Середа
Глава фракции «Слуга народа» в Николаевской городском совете Татьяна Домбровская считает, что найденные инспекторами Госпотребслужбы нарушения санитарных норм в школьных пищеблоках города – показатель неэффективной работы КОПа.
Об этом депутат написала на своей странице в Facebook, обнародовав соответствующие результаты проверки.
— Тема питания детей в школах и детских садах касается напрямую практически каждого жителя нашего города. Меня заинтересовал отчет о результатах государственного финансового аудита бюджета Николаева и главного управления Госпотребслужбы, – написала Татьяна Домбровская.
Согласно данным отчета, в городской собственности находится 146 образовательных учреждений, из которых 68 объектов – школы 78 – детские сады.
Татьяна Домбровская указала, что услуги по организации питания в детских садах и школах Николаева заказывает управление образования городского совета, в предоставляет услуги – коммунальное предприятие по организации питания в учебных учреждениях Николаева. После этого депутат привела.
Далее депутат привела «основные провалы в обеспечении детского питания» согласно результатам отчета,в частности:
Ранее лидер фракции «Слуга народа» в Николаевском горсовете Татьяна Домбровская выразила мнение, что руководитель коммунального предприятия по организации питания в учреждениях образования города не справился со своими обязанностями.
Напомним, директор «Союза потребителей Украины» Максим Несмиянов наведался на кухню одной из николаевских школ и детского сада. Он обнаружил гнилую свеклу, проросший картофель, квашенные огурцы с переклеенным сроком годности.
На инцидент отреагировала Татьяна Домбровская. На своей странице в Facebook она написала, что директора коммунального предприятия по организации питания в учебных заведениях Виктора Васильева ждут с докладом на комиссию по вопросам регламента, законности, антикоррупционной политики.