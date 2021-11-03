Глава фракции «Слуга народа» в Николаевской городском совете Татьяна Домбровская считает, что найденные инспекторами Госпотребслужбы нарушения санитарных норм в школьных пищеблоках города – показатель неэффективной работы КОПа.

Об этом депутат написала на своей странице в Facebook, обнародовав соответствующие результаты проверки.

— Тема питания детей в школах и детских садах касается напрямую практически каждого жителя нашего города. Меня заинтересовал отчет о результатах государственного финансового аудита бюджета Николаева и главного управления Госпотребслужбы, – написала Татьяна Домбровская.

Согласно данным отчета, в городской собственности находится 146 образовательных учреждений, из которых 68 объектов – школы 78 – детские сады.

Татьяна Домбровская указала, что услуги по организации питания в детских садах и школах Николаева заказывает управление образования городского совета, в предоставляет услуги – коммунальное предприятие по организации питания в учебных учреждениях Николаева. После этого депутат привела.

Далее депутат привела «основные провалы в обеспечении детского питания» согласно результатам отчета,в частности:

в 64% школьных пищеблоках Николаева (28 из проверенных 44) были найдены нарушения санитарных норм;

калорийность рациона норм питания детей обеспечена на 72% от нормы;

система HACCP по контролю за приготовлением блюд и продуктами питания до сих пор не введена в действие на пищеблоках школ и детсадов Николаева (срок внедрения таких стандартов истек в сентябре 2019 года).

бюджет Николаева не получил больше 3 миллионов гривен за аренду кухонного оборудования и помещений пищеблоков.

Ранее лидер фракции «Слуга народа» в Николаевском горсовете Татьяна Домбровская выразила мнение, что руководитель коммунального предприятия по организации питания в учреждениях образования города не справился со своими обязанностями.

Напомним, директор «Союза потребителей Украины» Максим Несмиянов наведался на кухню одной из николаевских школ и детского сада. Он обнаружил гнилую свеклу, проросший картофель, квашенные огурцы с переклеенным сроком годности.

На инцидент отреагировала Татьяна Домбровская. На своей странице в Facebook она написала, что директора коммунального предприятия по организации питания в учебных заведениях Виктора Васильева ждут с докладом на комиссию по вопросам регламента, законности, антикоррупционной политики.