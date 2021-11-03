По ходатайствованию СБУ Министерство культуры и информационной политики обновило список лиц, которым запрещен въезд в Украину, 32 актерами из РФ.
Новый перечень представлен на ведомственном сайте.
Таким образом, в списке оказались такие российские артисты:
С учетом новоприбывших «блэклист» состоит из 258 человек.
Напомним, российский актер, режиссер и телеведущий Игорь Угольников заявил, что в 2014 году был готов «въехать в Крым на танке» для поддержки оккупации.
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По ходатайствованию СБУ Министерство культуры и информационной политики обновило список лиц, которым запрещен въезд в Украину, 32 актерами из РФ.
Новый перечень представлен на ведомственном сайте.
Таким образом, в списке оказались такие российские артисты:
С учетом новоприбывших «блэклист» состоит из 258 человек.
Напомним, российский актер, режиссер и телеведущий Игорь Угольников заявил, что в 2014 году был готов «въехать в Крым на танке» для поддержки оккупации.