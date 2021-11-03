По ходатайствованию СБУ Министерство культуры и информационной политики обновило список лиц, которым запрещен въезд в Украину, 32 актерами из РФ.

Новый перечень представлен на ведомственном сайте.

Таким образом, в списке оказались такие российские артисты:

Павел Богомолов,

Илья Власов,

Михаил Разинкин,

Анастасия Бакланова,

Роман Гусев,

Константин Гапонов,

Вячеслав Земляной,

Максим Шпаковский,

Андрей Фомин,

Илья Домбровский,

Юрий Котов,

Людмила Яковлева,

Игорь Лучихин,

Татьяна Бурнакина,

Екатерина Федченко,

Екатерина Насонова,

Андрей Пензин,

Владимир Миллер,

Александр Романов,

Усейн Дегерменджи,

Александр Классен,

Андрей Скабар,

Сергей Воробьев,

Валентин Томусяк,

Александр Загляев,

Роман Никифоров,

Дмитрий Чудин,

Александр Лапшов,

Александр Марушев,

Егор Попов,

Евгений Кузьмин,

Михаил Грищенко.

С учетом новоприбывших «блэклист» состоит из 258 человек.

Напомним, российский актер, режиссер и телеведущий Игорь Угольников заявил, что в 2014 году был готов «въехать в Крым на танке» для поддержки оккупации.