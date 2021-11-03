Кишинев решил хранить топливные резервы за рубежом, чтобы иметь несколько миллионов кубов газа про запас.
Об этом передает Publika.
Вице-председатель парламента Михай Попшой отметил, что Молдова будет возвращать газ государствам, у которых она успела его одолжить во время конфликта с «Газпромом».
— Мы обсуждали этот вопрос с нашими партнерами в правительстве, с нашими коллегами. И есть некоторые процессы, которые надо довести до конца, поэтому на данный момент возможности отмены пока нет. Мы получали газ и электроэнергию взаймы и сейчас должен произойти возврат, — разъяснил чиновник.
И добавил, что власти Кишинева не хотели бы повторно допустить чрезвычайной ситуации из-за нехватки газа.
— Летом, когда цена ниже, в хранилище надо закупать резервы газа хотя бы на пару месяцев, чтобы никогда больше у нас не было такой ситуации, когда тебя просто, что называется прижали к стенке, — высказался политик.
Напомним, Молдова и российский «Газпром» согласовали условия нового контракта на поставки газа, а также схему погашения задолженности страны.
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Кишинев решил хранить топливные резервы за рубежом, чтобы иметь несколько миллионов кубов газа про запас.
Об этом передает Publika.
Вице-председатель парламента Михай Попшой отметил, что Молдова будет возвращать газ государствам, у которых она успела его одолжить во время конфликта с «Газпромом».
— Мы обсуждали этот вопрос с нашими партнерами в правительстве, с нашими коллегами. И есть некоторые процессы, которые надо довести до конца, поэтому на данный момент возможности отмены пока нет. Мы получали газ и электроэнергию взаймы и сейчас должен произойти возврат, — разъяснил чиновник.
И добавил, что власти Кишинева не хотели бы повторно допустить чрезвычайной ситуации из-за нехватки газа.
— Летом, когда цена ниже, в хранилище надо закупать резервы газа хотя бы на пару месяцев, чтобы никогда больше у нас не было такой ситуации, когда тебя просто, что называется прижали к стенке, — высказался политик.
Напомним, Молдова и российский «Газпром» согласовали условия нового контракта на поставки газа, а также схему погашения задолженности страны.