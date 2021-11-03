Служба безопасности Украины обвинила жену экс-нардепа Семенченко в присвоении средств благотворительного фонда.

Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба ведомства.

Согласно версии спецслужб, женщина сняла средства «Благотворительного фонда батальона Донбасс» и использовала в своих нуждах.

— Досудебным следствием установлено, что женщина, имея доступ к карточному счету фонда, осуществляла расчетные операции и снимала наличные средства. Средства она тратила на собственные нужды, не связанные с деятельностью фонда и батальона. Следствием задокументирован факт присвоения и растраты указанной гражданкой более 150 тысяч гривен, — сказано в официальном заявлении.

Прямо личность подозреваемой в коротком уведомлении не раскрывается, однако, по данным «УП», речь идет именно о супруге Семена Семенченко. А хищение якобы произошло в 2015 году.

Напомним, cупруга командира добробата «Донбасс» Семена Семенченко, который является фигурантом в деле о создании ЧВК, без видимых причин упала со ступенек головой вниз, заработав ряд повреждений.