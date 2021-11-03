Президент Грузии Саломе Зурабишвили повторила, что никогда не помилует бывшего грузинского лидера Михеила Саакашвили и не намерена возвращаться к этому вопросу. Она также отказалась считать его политическим заключенным.
Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на видеообращение Саломе Зурабишвили.
— Моя позиция по помилованию экс-президента тверда и неизменна — нет и никогда, — сказала Саломе Зурабишвили.
Саломе Зурабишвили. добавила, что больше к вопросу помилования Саакашвили она возвращаться не будет. Глава государства также заявила, что не считает бывшего президента политическим заключенным.
— Бывший президент не соответствует критериям ни политического заключенного, ни невинной жертвы. Он прибыл в страну добровольно и нелегальным путем, — уточнила Саломе Зарубишвили, добавив, что Михеил Саакашвили прибыл в Грузию для дестабилизации обстановки в стране.
Напомним, в начале октября президент Грузии уже заявляла, что никогда не помилует Михеила Саакашвили.
|
Жду действий от нардепа ПасечногоОлег Мудрак
|
Зе-пустышки: как легко навешать лапши на уши николаевцам на ₴4,7 миллиардаАртем Ильюк
|
Країна мрійСтанислав Мартиросов
|
Ситуація зі свободою слова в Миколаєві: депутати проти журналістівКатерина Середа
Президент Грузии Саломе Зурабишвили повторила, что никогда не помилует бывшего грузинского лидера Михеила Саакашвили и не намерена возвращаться к этому вопросу. Она также отказалась считать его политическим заключенным.
Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на видеообращение Саломе Зурабишвили.
— Моя позиция по помилованию экс-президента тверда и неизменна — нет и никогда, — сказала Саломе Зурабишвили.
Саломе Зурабишвили. добавила, что больше к вопросу помилования Саакашвили она возвращаться не будет. Глава государства также заявила, что не считает бывшего президента политическим заключенным.
— Бывший президент не соответствует критериям ни политического заключенного, ни невинной жертвы. Он прибыл в страну добровольно и нелегальным путем, — уточнила Саломе Зарубишвили, добавив, что Михеил Саакашвили прибыл в Грузию для дестабилизации обстановки в стране.
Напомним, в начале октября президент Грузии уже заявляла, что никогда не помилует Михеила Саакашвили.