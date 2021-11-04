Народный депутат Максим Дырдин решил узнать мнение жителей Арбузинки, Первомайска и Южноукраинска по поводу инициативы языкового омбудсмена Тараса Креминя о переименовании их населенных пунктов.
Соответствующий пост он разместил на своей странице в Facebook.
Отметим, что Максим Дырдин был избран в Верховную Раду от округа № 132, в который входят Арбузинка и Первомайск.
В комментариях подавляющее большинство людей высказываются против такой инициативы.
Однако нашлось и несколько человек, поддержавших переименование.
Ранее сообщалось, что языковой омбудсмен Тарас Креминь хочет переименовать ряд населенных пунктов в Николаевской области и уже направил соответствующие обращения руководителям местных советов. Уполномоченный отметил, что в соответствии с законом, географические названия, а также названия скверов, бульваров, улиц, переулков, проспектов, площадей, набережных, мостов и других объектов топонимики должны быть на государственном языке.
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Народный депутат Максим Дырдин решил узнать мнение жителей Арбузинки, Первомайска и Южноукраинска по поводу инициативы языкового омбудсмена Тараса Креминя о переименовании их населенных пунктов.
Соответствующий пост он разместил на своей странице в Facebook.
Отметим, что Максим Дырдин был избран в Верховную Раду от округа № 132, в который входят Арбузинка и Первомайск.
В комментариях подавляющее большинство людей высказываются против такой инициативы.
Однако нашлось и несколько человек, поддержавших переименование.
Ранее сообщалось, что языковой омбудсмен Тарас Креминь хочет переименовать ряд населенных пунктов в Николаевской области и уже направил соответствующие обращения руководителям местных советов. Уполномоченный отметил, что в соответствии с законом, географические названия, а также названия скверов, бульваров, улиц, переулков, проспектов, площадей, набережных, мостов и других объектов топонимики должны быть на государственном языке.