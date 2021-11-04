С тех пор, как в августе талибы взяли под свой контроль Афганистан, преследование членов ЛГБТ-сообщества страны достигло беспрецедентного уровня. Жертвы гнева фундаменталистов опасаются за свою жизнь и прячутся, где могут.

Об этом информирует Timpul.

Издание отмечает, что положение ЛГБТ-сообщества в Афганистане никогда не было простым

— Однополые отношения всегда были предметом табу в стране с мусульманским большинством, где даже под руководством предыдущего правительства, поддерживаемого Западом, негетеросексуальные отношения считались незаконными и могли привести к тюремному заключению на срок до двух лет, — из материала журналистов.

После прихода к власти талибов и вывода американских войск в конце августа ситуация резко ухудшилась. Хотя группа фундаменталистов по-прежнему неохотно раскрывает свои намерения относительно того, как она будет судить о гомосексуализме, многочисленные сообщения предполагают, что талибы уже строго придерживаются толкования шариата, исламского закона, согласно которому однополые отношения могут караться смертью.

Как сообщалось, Махджабин Хакими, молодая звезда кабульского волейбольного клуба, была казнена джихадистами из «Талибана».