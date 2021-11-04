Верховная Рада утвердила законопроект о выделении 800 миллионов гривен на закупки, проектирование и установку кислородных станций.

Верховная Рада Украины 4 ноября проводит внеочередное заседание, созванное по требованию фракций «Европейская Солидарность» и «Голос». Ранее соответствующее распоряжение подписал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, пишут на сайте «ЕС».

Были внесены изменения в закон о бюджете-2021, которыми предусмотрено создание бюджетной программ «Централизованные закупки кислородных станций для опорных учреждений здравоохранения» и «Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на закупку опорными учреждениями здравоохранения услуг по проектированию и установке кислородных станций».

Расходы на закупку кислородных станций для COVID-больниц увеличены на 800 миллионов гривен. Соответствующий законопроект № 5460 поддержали 336 нардепов.

— Мы все помним, как в прошлом году власти даже не догадывались, что для лечения ковидных больных понадобится кислород, и осознали это только тогда, когда люди начали задыхаться. С каждым последующим обострением пандемии мы наблюдаем, что проблема кислорода так и не решена. Как показывает практика, больницы, использующие только кислородные баллоны, первыми сталкиваются с дефицитом кислорода, возникающего при очередном ухудшении эпидемической ситуации, – отметил лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко.

Он отметил, что медицинские заведения, которые смогли установить кислородные станции с помощью политсилы, на данный момент не сталкиваются с критической нехваткой кислорода.

— Оксигенная станция подает кислород под высоким давлением по всей больнице через централизованную систему трубопроводов и обеспечивает полную независимость больницы от поставщиков. Почему? Потому что станция генерирует кислород из окружающего воздуха. Единственное, что для этого нужно – это надежное энергоснабжение. Поэтому мы требуем обеспечить все ковидные отделения еще и генераторами. Зачем? Чтобы избежать массового моря в случае веерных отключений электроэнергии, потому что власти дилетантов забыли подготовить энергетику к зиме», — добавил Петр Порошенко.

Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2021 год» по увеличению расходов на закупки, проектирование и установку кислородных станций был принят в первом чтении 15 июля 2021 года.

Проект предусматривает создание новой бюджетной программы «Централизованные закупки кислородных станций для опорных здравоохранительных учреждений», а также выделение субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на закупку опорными учреждениями здравоохранения услуг по проектированию и установке кислородных станций.

Авторы отмечают, что, учитывая состояние электросетей учреждений здравоохранения, установка кислородных станций является единственным способом обеспечения кислородной независимости больниц. Более того, установка кислородных станций целесообразна и там, где уже присутствуют другие способы кислородного потока, что позволит больницам иметь выбор между источниками кислорода — аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), высококачественный кислород из баллонов или резервуаров, кислород из собственного генератора кислородной станции.

Кроме того, обеспечение опорных больниц кислородными станциями также позволит снизить спрос больниц на кислород в баллонах, что уменьшит нагрузку на логистическую сеть.

Ранее лидер «Европейской Солидарности» призвал немедленно провести внеочередное заседание парламента и принять решение по обеспечению больниц кислородом и электрогенераторами, поскольку энергетический кризис обостряется.