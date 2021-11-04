Депутат Николаевского облсовета от партии «Европейская солидарность» Виктория Москаленко инициировала сбор подписей депутатов для созыва внеочередной сессии из-за ситуации с распространением COVID–19 в области.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

— Необходимы подписи 21 депутата областного совета! Коллеги, депутаты, давайте объединимся в борьбе за жизнь наших людей! Все, кто готов подписать, пишите мне! — обратилась Виктория Москаленко.

В подписном листе указывается, что необходимость созыва внеочередной сессии облсовета вызвана:

катастрофической ситуацией с заболеваемостью коронавирусом в Николавской области;

нехваткой кислорода;

отсутствием бесплатных лекарств ля тяжелобольных;

отсутствие 300% надбавок для медицинских работников.

В случае созыва сессии, предлагается внести изменения в областной бюджет Николаевской области на 2021 год, направив средства на борьбу с COVID-19, а именно, на решение перечисленных выше проблем. Кроме того, средства предлагают направить на приобретение генераторов кислорода по типу «БРИЗ – 20» в каждую «ковидную» больницу, на приобретение электрических генераторов, на обеспечение подвоза медицинских работников и другого персонала к месту работы и обратно.

— Согласно п. 2 Статьи 11 Регламента Николаевского областного совета сессия областного совета созывается председателем областного совета по предложению не менее одной трети депутатов от общего состава совета. Согласно п. 4 этой же статьи в случае если председатель областного совета не созывает сессию в двухнедельный срок по требованию депутатов, сессия может быть созвана депутатами областного совета, составляющими не менее одной трети состава совета, или постоянной комиссией областного совета, — напомнила Виктория Москаленко.

Напомним, вчера главврач КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлана Федорова заявила, что в «ковидных» больницах Николаева и области сложилась критическая ситуация, связанная с нехваткой кислорода. В частности, вчера в некоторых больницах Николаева новых пациентов принимали, при условии, если они обеспечат себя кислородом сами.