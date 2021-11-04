Командный корабль шестого флота США «Маунт Уитни» добрался до Черного моря, где будет выполнять задачи с другими американскими кораблями, прибывшими в этот регион несколько ранее.

Об этом сообщает командование соединения.

В черноморских водах уже находятся американский ракетный эсминец Porter и судно USNS John Lenthall. Вся троица будет работать в спайке с партнерами по региону, прежде всего Турцией, над выполнением боевых маневров и разворотов.

«Маунт Уитни» называют самым совершенным кораблем управления во всех Военно-морских силах США. Несмотря на тот факт, что корабль вступил в строй в далеком 1971 году, он способен выполнять сложнейшие оперативные задачи на поле боя, в том числе передачу больших объемов зашифрованных данных в любую точку планеты.

Напомним, в начале ноября стало известно, что флагманский корабль Шестого флота ВМС США Mount Whitney направляется в Черное море для проведения операций с партнерами по региону.