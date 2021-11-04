Громады продолжают призывать правительство и Верховную Раду урегулировать тарификационную политику. На этой неделе сессионным решением соответствующее обращение было направлено от депутатов Веселиновского поселкового совета.

Об этом сообщил глава фракции партии «Наш край» в Веселиновском поселковом совете Сергей Свердан, пишет пресс-служба политсилы.

По его словам, депутатский состав сельсовета поддержал предложение «Нашего края» потребовать от власти стабильных и обоснованных тарифов.

— Социально-экономическое обоснование тарифов должно быть справедливым, прежде всего, для населения с учетом уровня жизни и огромного дисбаланса между реальными доходами и жизненно необходимыми расходами большинства украинских граждан. Повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги приведет к ухудшению финансового положения населения, которое в подавляющем большинстве уже находится за чертой бедности. Ситуация относительно полной или частичной неуплаты жилищно-коммунальных услуг, которая в настоящее время и так является крайне проблемной для государства, окончательно ухудшится и приведет к масштабному социальному кризису, будет иметь катастрофическое влияние на уровень и условия жизни большей части населения, – говорится в обращении.

По словам Сергея Свердана, тарифная политика в государстве нестабильна, что, в свою очередь, приводит к дисбалансу в бюджетах общин.

— Решения принимаются в авральном режиме. Из-за заоблачного тарифа у нас до сих пор не подключена к отоплению больница. Услышав информацию по тарифам на газ, вынуждены были в оперативном режиме переоборудовать детские сады на отопление с помощью твердотопливных котлов, поскольку с помощью газа обеспечить полный отопительный сезон было бы невозможно. Школы до сих пор отапливаются газом. Больницу, скорее всего, тоже будем переводить на твердотопливное отопление, – комментирует ситуацию в громаде Сергей Свердан.

Депутаты обратились к правительству и парламенту с требованием предоставить возможность территориальным громадам закупать украинский газ собственной добычи для нужд населения и бюджетных учреждений по себестоимости, расширить финансирование программы субсидий за коммунальные услуги на 40%, чтобы получить государственную помощь смогли все нуждающиеся. Кабинету Министров – ввести действенный механизм компенсации из государственного бюджета расходов местных бюджетов, связанных с оставлением без изменений тарифов на отопление, а также наложить мораторий на отключение должником от услуг ЖКХ на весь период действия карантина.

Напомним, сопредседатель партии «Наш край» Александр Мазурчак заявил, что критическая ситуация на украинских ТЭЦ и ТЭС сложилась в результате проваленной правительством подготовки к отопительному сезону.