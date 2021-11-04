Президент Чехии Милош Земан покинул реанимацию. Лидера страны перевели в реабилитационное отделение.

Об этом сообщает Euronews.

Президент покинул реанимацию на фоне того, как чешские сенаторы рассматривали возможность объявить Милоша Земана непригодным для работы.

Отмечается, что 77-летний президент попал в больницу из-за проблем с печенью. Он был госпитализирован 10 октября и в течение трех недель он провел в отделении интенсивной терапии.

— Президента перевели на стандартную кровать в реабилитационном отделении, — заявила пресс-секретарь Военного университетского госпиталя в Праге Джитка Зинк.

Напомним, ранее Верхняя палата парламента Чешской республики занялась процессом лишения полномочий президента Милоша Земана, которого признали недееспособным его лечащие врачи.