Президент Чехии Милош Земан покинул реанимацию. Лидера страны перевели в реабилитационное отделение.
Об этом сообщает Euronews.
Президент покинул реанимацию на фоне того, как чешские сенаторы рассматривали возможность объявить Милоша Земана непригодным для работы.
Отмечается, что 77-летний президент попал в больницу из-за проблем с печенью. Он был госпитализирован 10 октября и в течение трех недель он провел в отделении интенсивной терапии.
— Президента перевели на стандартную кровать в реабилитационном отделении, — заявила пресс-секретарь Военного университетского госпиталя в Праге Джитка Зинк.
Напомним, ранее Верхняя палата парламента Чешской республики занялась процессом лишения полномочий президента Милоша Земана, которого признали недееспособным его лечащие врачи.
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Президент Чехии Милош Земан покинул реанимацию. Лидера страны перевели в реабилитационное отделение.
Об этом сообщает Euronews.
Президент покинул реанимацию на фоне того, как чешские сенаторы рассматривали возможность объявить Милоша Земана непригодным для работы.
Отмечается, что 77-летний президент попал в больницу из-за проблем с печенью. Он был госпитализирован 10 октября и в течение трех недель он провел в отделении интенсивной терапии.
— Президента перевели на стандартную кровать в реабилитационном отделении, — заявила пресс-секретарь Военного университетского госпиталя в Праге Джитка Зинк.
Напомним, ранее Верхняя палата парламента Чешской республики занялась процессом лишения полномочий президента Милоша Земана, которого признали недееспособным его лечащие врачи.