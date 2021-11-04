Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что информацию о компаниях и людях, в отношении которых собирались ввести санкции, члены СНБО получали за 5 минут до заседания и там часто не было доказательной базы.

Об этом он заявил в эфире канала «Украина 24», пишет Украинская правда.

— Когда СНБО у нас превратилось на хайпе — абсолютно на хайпе — в ситуацию штампования санкций — это было недопустимо, я не хотел в этом участвовать. Потому что каждое СНБО я приходил — я, член СНБО, не маленький, не последний — я приходил и ждал, и мне за 5 минут до этого (заседания, — прим.) выдавали папочку. Я открывал папочку и внимательно читал, потом поднимал голову и говорил: «А вот эта фирма сюда внесена на основании чего?» Они говорят: «Как? Ну, посмотрите, там есть оперативная справка». Я говорил: «Ну, у меня таких справок полон стол завален — они половина неправда, а половина — их надо дорабатывать. На основании чего (внесена фирма, — прим.)? — рассказал Арсен Аваков.

Арсен Аваков также рассказал, что на заседании СНБО могли «с голоса» называть фамилии, которых в папке вообще не было. И якобы секретарь СНБО Алексей Данилов на это спокойно отвечал — мол, просто не успели размножить.

По словам бывшего министра, это «гигантская проблема» и «упрощение ситуации». Он также уверен, что «санкции против граждан Украины вводить нельзя».

— В результате не существует СНБО как исполнительного органа власти. СНБО назначается указами президента — всех назначил, всех уволил. По сути, решения СНБО — это решения президента Украины. Это опять вертикализация власти без баланса, — подытожил Арсен Аваков.

Напомним, ранее было уволено руководство Департамента стратегических расследований Национальной полиции из-за допущенных ошибок при наложении санкций СНБО против «воров в законе» и криминальных авторитетов.