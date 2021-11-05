Латвийский Сейм принял поправки в законодательство, позволяющие выплачивать компенсации за средние и тяжелые осложнения после вакцинации от COVID-19.
Об этом пишет «Европейская правда», ссылаясь на портал ERR.
В первоначальной версии законопроекта компенсация предусматривалась только в случае серьезного ущерба, когда вызванные прививкой проблемы со здоровьем остаются навсегда.
Однако по предложению оппозиции в законе также предусмотрели компенсацию и тем пациентам, которым в результате вакцинации был причинен умеренный вред.
Представитель консерваторов в парламенте Юрис Ранканс заявил, что даже если в больницу из-за вакцинации попадет один человек из миллиона, государство должно оплатить расходы на его лечение.
По его словам, несправедливо обязывать людей прививаться от коронавируса, оставляя их при этом на произвол судьбы в случае серьезных побочных эффектов.
Напомним, сейм Латвии принял поправку к закону о контроле за распространением коронавируса. Документ дает работодателям право увольнять сотрудников, которые не имеют COVID-сертификатов.
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Латвийский Сейм принял поправки в законодательство, позволяющие выплачивать компенсации за средние и тяжелые осложнения после вакцинации от COVID-19.
Об этом пишет «Европейская правда», ссылаясь на портал ERR.
В первоначальной версии законопроекта компенсация предусматривалась только в случае серьезного ущерба, когда вызванные прививкой проблемы со здоровьем остаются навсегда.
Однако по предложению оппозиции в законе также предусмотрели компенсацию и тем пациентам, которым в результате вакцинации был причинен умеренный вред.
Представитель консерваторов в парламенте Юрис Ранканс заявил, что даже если в больницу из-за вакцинации попадет один человек из миллиона, государство должно оплатить расходы на его лечение.
По его словам, несправедливо обязывать людей прививаться от коронавируса, оставляя их при этом на произвол судьбы в случае серьезных побочных эффектов.
Напомним, сейм Латвии принял поправку к закону о контроле за распространением коронавируса. Документ дает работодателям право увольнять сотрудников, которые не имеют COVID-сертификатов.