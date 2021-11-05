Первый заместитель секретаря СНБО Руслан Демченко в 2010 году лоббировал «харьковские соглашения», согласно которым Украина продлила срок пребывания российского Черноморского флота в Крыму.

Об этом говорится в расследовании программы «Схемы».

Журналисты обнародовали ранее неизвестные фрагменты из стенограммы закрытого заседания комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне, участником которого был Демченко в статусе заместителя министра иностранных дел Украины.

Ранее в МИДе заявляли, что Руслан Демченко «не был причастен к подготовке соглашений, а секретарь СНБО Данилов утверждал, что если он «участвовал, то тоже должен нести ответственность».

Комментировать найденные «Схемами» факты Руслан Демченко пока отказался.

Журналисты нашли в архиве Верховной Рады стенограмму закрытого заседания парламентского комитета безопасности за 26 апреля 2010 года, члены которого определялись, рекомендовать ли депутатам ратифицировать «харьковские соглашения».

От МИДа на заседание пришел Руслан Демченко — на тот момент замминистра. Согласно стенограмме, Демченко убеждал депутатов поддержать рассмотрение законопроекта о ратификации соглашения в сессионном зале.

Одним из первых аргументов, приведенных Русланом Демченко, была высокая цена на российский газ для Украины.

— В этой ситуации, конечно, не остается другого выхода, как пойти с российской стороной на переговоры по корректировке цены на газ, и договоренностей, и компромисса, — отметил Руслан Демченко.

Руслан Демченко также подчеркнул, что в рамках переговоров с РФ «Украина получила возможность заложить основы для стабильного экономического развития в течение ближайшего десятилетия», а сами договоренности «идут в русле евроинтеграционного направления внешней политики нашего государства, они позволят европейским странам быть увереннымы в транзите российского газа потребителям в Европе».

На том же заседании, согласно стенограмме, Демченко продвигал тезис, что «харьковские соглашениям и российский флот в Крыму – стабильность для Украины».

— Черноморский флот Российской Федерации не станет причиной для активизации террористической деятельности в регионе или нестабильности в Крыму. Обе стороны связаны между собой серьезными обязательствами. Обе стороны заинтересованы в стабильной ситуации, как в двусторонних отношениях, так и вокруг флота (…) Обе стороны намерены приложить усилия с тем, чтобы действующее пребывание российского Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины способствовало укреплению общеевропейской и региональной безопасности, — подчеркивал Руслан Демченко.

Позиция комитета нацбезопасности тогда разделилась: 7 депутатов проголосовали «за» ратификацию «харьковских соглашений» в ВР и 7— «против». Поэтому комитет рекомендовал только рассмотрение законопроекта о ратификации в сессионном зале. На следующий день, 27 апреля 2010 года, ВР большинством проголосовала за ратификацию этих соглашений.

В 2021 году СНБО поручил СБУ проанализировать обстоятельства подготовки и ратификации «харьковских соглашений». По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, это решение Верховной Рады впоследствии стало одной из причин российской аннексии Крыма и повлияло на начало войны на Донбассе в 2014 году.

В СБУ сообщили, что начали досудебное расследование «по факту совершения государственной измены в период с 2008 по 2010 годы».

Уголовное производство открыли «в отношении служебных лиц органов государственной власти».

По предварительным данным СБУ, подписание соглашений привело к увеличению количества личного состава военных формирований и спецслужб РФ, впоследствии причастных к аннексии Крыма.

Позже, в эфире одного из телеканалов, секретарь СНБО заявил, что отвечать за подписание упомянутых соглашений имеют все причастные, а не только голосовавшие за них нардепы.

На уточнение, касается ли это его первого заместителя Руслана Демченко, Алексей Данилов отметил: «Если господин Демченко принимал в этом участие, он также должен нести за это ответственность».

Ранее в МИДе в ответ на запрос журналистов заявляли, что он «не был причастен к подготовке харьковских соглашений».

«Схемы» направили ряд вопросов Руслану Демченко, который сейчас работает в СНБО, с просьбой о комментарии. В ведомстве ответили, что «организация интервью в ближайшее время невозможна, учитывая плотный график его работы».

Руслан Демченко с 2010 по 2014 год работал замминистра иностранных дел. В сентябре 2014 был назначен советником президента Петра Порошенко, в июле 2019 — советником Владимира Зеленского, а с июня 2020 — первым заместителем секретаря СНБО.

Напомним, в марте этого года Служба безопасности Украины начала досудебное расследование по факту совершения государственной измены в период с 2008 по 2010 годы, когда были подписаны и ратифицированы так называемые «Харьковские соглашения».