Личный врач экс-президента Грузии Михеила Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил о необходимости перевода политика в клинику.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Врач сообщил, что у Саакашвили возникли проблемы с памятью. Ожидается ухудшение состояния экс-президента.

— Когда я вошел, сначала мы рассмотрели последние тесты, которые были сделаны сегодня вечером. В тестах ничего такого серьезного не было, однако кое-что ухудшилось. Не скажу, что мы увидели какие-то драматичные показатели. (…) Его состояние такое же, как было вчера, понемногу ухудшается. Так что, это не новое. Во время голодовки человеку становится хуже, и у нас будет больше проблем впереди, — заявил Николоз Кипшидзе.

Врач подчеркнул, что Михеил Саакашвили пока отказывается от встречи с консилиумом медиков, который создало правительство.

Накануне президент Грузии Саломе Зурабишвили повторила, что никогда не помилует бывшего грузинского лидера Михеила Саакашвили и не намерена возвращаться к этому вопросу. Она также отказалась считать его политическим заключенным.