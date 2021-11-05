Вчера, 4 ноября, военнослужащий Беларуси намеревался подстрелить из сигнального пистолета польских пограничников, однако оружие не сработало.

Об этом проинформировали в польском Минобороне.

Вооруженные белорусы в военной форме в количестве пяти человек выламывали ограждение на границе и не реагировали на предупреждение.

Они скрылись на белорусской стороне только после того, как поляки получили подкрепление и оказались с перевесом в численности.

Напомним, Польша на отрезке границы с Беларусью к середине следующего года построит забор высотой 5,5 метров и протяженностью 127 км.