Вчера, 4 ноября, военнослужащий Беларуси намеревался подстрелить из сигнального пистолета польских пограничников, однако оружие не сработало.
Об этом проинформировали в польском Минобороне.
Вооруженные белорусы в военной форме в количестве пяти человек выламывали ограждение на границе и не реагировали на предупреждение.
Они скрылись на белорусской стороне только после того, как поляки получили подкрепление и оказались с перевесом в численности.
Напомним, Польша на отрезке границы с Беларусью к середине следующего года построит забор высотой 5,5 метров и протяженностью 127 км.
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Вчера, 4 ноября, военнослужащий Беларуси намеревался подстрелить из сигнального пистолета польских пограничников, однако оружие не сработало.
Об этом проинформировали в польском Минобороне.
Вооруженные белорусы в военной форме в количестве пяти человек выламывали ограждение на границе и не реагировали на предупреждение.
Они скрылись на белорусской стороне только после того, как поляки получили подкрепление и оказались с перевесом в численности.
Напомним, Польша на отрезке границы с Беларусью к середине следующего года построит забор высотой 5,5 метров и протяженностью 127 км.