Денис Жало

Еще 19 октября берлинская полиция обнаружила труп у окон посольства РФ. Из-за неприкосновенности дипломатов расследование быстро свернулось, а российские власти вывезли тело из Германии, воспользовавшись иммунитетом.

Об этом написал The Insider.

Невозможно точно определить, был ли мертв человек в момент удара об землю. Издание в этом сомневается, так как версия про самоубийство выглядит слишком притянутой, учитывая высоту посольства в четыре этажа.

Россияне назвали произошедшее несчастным случаем и отказались от комментариев, не стали они и называть личность погибшего.

Однако команда расследователей The Insider и Bellingcat, базируясь на открытых сведеньях, утверждает, что мертвым на самом деле быть Кирилл Жало, отпрыск руководителя Управления по защите конституционного строя ФСБ генерал-лейтенанта Алексея Жало.

Как отмечает издание, именно сотрудники этого ведомства занимались отравлениями видных деятелей российской оппозиции в том числе Алексея Навального и Владимира Кара-Мурзы.

— База регистрации автомобилей подтверждает, что Кирилл Алексеевич Жало был зарегистрирован вместе с отцом по одному адресу и в Москве, и ранее в Ростове-на-Дону. Кэшированные данные Google показывают, что второй секретарь посольства России Кирилл Жало был удален из дипломатического списка МИД Германии в период с 1 по 4 ноября 2021 года. Любопытно, что ранее Кирилл Жало работал третьим секретарем Постоянного представительства РФ при Министерстве обороны в Вене, а в Берлин был переведен 19 июня 2019 года, всего за два месяца до убийства Зелимхана Хангошвили, — приводят подробности журналисты.

Как сообщалось, в судебном процессе по делу об убийства полевого командира Хангошвили в Берлине исполнителем от ФСБ, «засветился» свидетель из Украины, который оказался родственником подозреваемого.