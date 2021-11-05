В армейских корпусах «ДНР» и «ЛНР» процветает воровство, поставляемое Россией имущество оседает в карманах, не доходя до террористов на фронте.

Это следует из данных Главного управления разведки Украины (ГУР).

ГУР сообщает, что инспекция на временно оккупированных территорий со стороны Южного военного округа РФ выявила многочисленные случаи хищения или нецелевого использования топлива, провизии и вещевого имущества.

Больше всего материалов пропадает из-за злоупотребления служебным имуществом кадровых российских офицеров, которые задействованы в системе поставок из Российской Федерации в так называемые «ДНР» и «ЛНР».

Напомним, в Донецкой области задержали бывшего боевика так называемой «ДНР», который был «командиром» 2 мотострелкового взвода батальона «Оплот».